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Фанаты "Спартака" сломали ворота на "Открытие-Арене" при праздновании чемпионства

Спорт
17 мая, 21:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Сетку ворот болельщики растащили на сувениры

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики "Спартака", празднуя на стадионе "Открытие- Арена" победу команды в чемпионате России по футболу сезона-2016/17, сломали ворота с обеих сторон поля.

Несколько фанатов залезли на перекладины ворот, после чего те, не выдержав напора, сломались. Сетку ворот болельщики растащили на сувениры.

Болельщики ринулись на поле сразу после финального свистка матча "Спартак" - "Терек" (3:0). Всего на поле оказалось более десяти тысяч человек. Клуб выиграл чемпионат России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

На спартаковском стадионе в июне-июле пройдут матчи Кубка конфедераций по футболу.

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