Ралли "Шелковый путь" - 2017 стартует 7 июля в Москве

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" 2017 года начнется 7 июля на Красной площади в Москве. Об этом сообщается в релизе, распространенном пресс-службой гонки.
Общая протяженность ралли составит 9608 км. В этом году организаторы увеличили дистанцию спецучастков до 4089 км. 14 этапов гонки пройдут по территории России, Казахстана и Китая. "Шелковый путь" финиширует 22 июля в китайском Сиане.
Российская команда "КАМАЗ-мастер" будет представлена в классе грузовиков пятью экипажами. В гонке примут участие двукратный победитель "Шелкового пути" Айрат Мардеев, а также Эдуард Николаев, Андрей Карагинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.