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"Оттава" обыграла "Питтсбург" и вышла вперед в серии 1/2 финала плей-офф НХЛ

Спорт
18 мая, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Третий матч противостояния в финале Восточной конференции Кубка Стэнли завершился победой "Оттавы" со счетом 5:1

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Оттава" на своей площадке обыграла "Питтсбург" со счетом 5:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Метот (11), Дерик Брассар (13), Зак Смит (1З) и Кайл Туррис (39). У "Питтсбурга" отличился Сидни Кросби (55).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 2 секунды, отметившись одним броском и 12 штрафными минутами. За 1 минуту 56 секунд до конца третьего периода Малкин был удален на 10 минут за драку.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 15 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа ("Анахайм"), 16 (6+10) - у Леона Драйзайтля ("Эдмонтон").

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу клуба из столицы Канады. Четвертый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на субботу также на домашней арене "Оттавы".

"Оттава" забросила три шайбы за 2 минуты 18 секунд в середине первого периода, что стало новым рекордом скорострельности хоккеистов "Оттавы" в матчах плей-офф. Ранее лучшим результатом было три шайбы за 4 минуты в первой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли сезона-2001/02 против "Торонто" - 5:0. В итоге "Оттава" проиграла "Торонто" в серии с общим счетом 3-4. 

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