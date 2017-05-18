Мужчина угрожал семье Михаэля Шумахера, требуя €900 тысяч

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Районный суд немецкого Ройтлингена приговорил 25-летнего мужчину (Хусейна Б.) к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за вымогательство и угрозу жизни членам семьи знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В начале 2016 года он потребовал в письме у жены Шумахера Коринны €900 тысяч. "Если деньги не будут получены, с вашими детьми произойдет несчастный случай", - написал он.

Полиции быстро удалось найти вымогателя благодаря тому, что он предоставил Коринне Шумахер собственный счет в банке. В результате суд также оштрафовал обвиняемого на €4,5 тысячи и приговорил к 50 часам общественных работ.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "королевских гонок" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).