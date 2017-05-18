Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужчина угрожал семье Михаэля Шумахера, требуя €900 тысяч

Спорт
18 мая, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В начале 2016 года он потребовал в письме у жены Шумахера €900 тысяч, угрожая здоровьем детей гонщика

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Районный суд немецкого Ройтлингена приговорил 25-летнего мужчину (Хусейна Б.) к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за вымогательство и угрозу жизни членам семьи знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В начале 2016 года он потребовал в письме у жены Шумахера Коринны €900 тысяч. "Если деньги не будут получены, с вашими детьми произойдет несчастный случай", - написал он.

Полиции быстро удалось найти вымогателя благодаря тому, что он предоставил Коринне Шумахер собственный счет в банке. В результате суд также оштрафовал обвиняемого на €4,5 тысячи и приговорил к 50 часам общественных работ.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "королевских гонок" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Полиция обнаружила фото ребенка с заклеенным скотчем ртом, сделанное в детсаду Ангарска
Темы дня
Загрузка...
Реклама