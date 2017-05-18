Велогонщик оштрафован за приглашение девушки на свидание во время гонки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бельгийский велогонщик команды Lotto NL-Jumbo Виктор Кампенартс оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков за приглашение девушки на свидание во время гонки на "Джиро д'Италия". Об этом сообщает бельгийский портал Sporza.

16 мая во время 10-го этапа многодневки "Джиро д'Италия" Кампенартс на старте гонки расстегнул велофутболку, на которой было написано "Карлин, пойдем на свидание?". Девушка ответила согласием на предложение бельгийца.

Как сообщает издание, Кампенартс был оштрафован за "нанесение ущерба имиджу велоспорта".

Кампенартс занимает 154-е место в общем зачете "Джиро д'Италия" после 11 этапов. Его отставание от лидера голландца Тома Дюмулена из команды Sunweb составляет 1 час 51 минуту 31 секунду.

Campenaerts scoorde punten bij Carlien, maar: "Er is wel méér nodig om mij verliefd te krijgen" https://t.co/pidgubLJra #hlnsport pic.twitter.com/piv04LePZ7 — HLN Sport (@hlnsport) 18 мая 2017 г.