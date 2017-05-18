Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Велогонщик оштрафован за приглашение девушки на свидание во время гонки

Спорт
18 мая, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

На старте гонки спортсмен расстегнул велофутболку, на которой было написано "Карлин, пойдем на свидание?"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Кампенартс

Виктор Кампенартс

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бельгийский велогонщик команды Lotto NL-Jumbo Виктор Кампенартс оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков за приглашение девушки на свидание во время гонки на "Джиро д'Италия". Об этом сообщает бельгийский портал Sporza.

16 мая во время 10-го этапа многодневки "Джиро д'Италия" Кампенартс на старте гонки расстегнул велофутболку, на которой было написано "Карлин, пойдем на свидание?". Девушка ответила согласием на предложение бельгийца.

Как сообщает издание, Кампенартс был оштрафован за "нанесение ущерба имиджу велоспорта".

Кампенартс занимает 154-е место в общем зачете "Джиро д'Италия" после 11 этапов. Его отставание от лидера голландца Тома Дюмулена из команды Sunweb составляет 1 час 51 минуту 31 секунду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
2
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
3
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
4
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
5
В Крыму началось формирование десантно-штурмового батальона
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Три человека получили химические ожоги от фруктового сока на Ставрополье
Темы дня
Загрузка...
Реклама