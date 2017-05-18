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Волонтеры из Екатеринбурга помогут в организации Кубка конфедераций

Спорт
18 мая, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

На турнире будут работать 20 уральских волонтеров

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Двадцать волонтеров из Екатеринбурга будут помогать в организации Кубка конфедераций - 2017 по футболу, чтобы потом поделиться опытом работы на крупном спортивном соревновании с остальными коллегами. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"На Кубке конфедераций будут работать 20 уральских волонтеров, по пять в каждом городе. Там они получат опыт, которым затем поделятся с остальными", - сказали в пресс- службе.

"Мы живем в суровом крае, но, тем не менее, важно, разговаривая с иностранцами на их языке, улыбаться, - отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. - Волонтеры набраны, сейчас они проходят обучение. В рамках технологии мы готовим тех, кто должен обучать, а после Нового года будем готовить уже самих волонтеров, которые примут участие в обслуживании игр чемпионата мира по футболу 2018 года".

Также министр заявил, что сам планирует приехать на Кубок конфедераций. "Планирую выехать туда и я, потому что для нас очень важно посмотреть вопросы, не только связанные с проведением соревнования на спортивном объекте, но и вопросы безопасности, логистики, вопросы, связанные с выстраиванием межведомственного взаимодействия", - добавил Рапопорт.

Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород) с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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