Команда Sunweb забыла забрать велогонщика Гешке на старт этапа "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Велокоманда Sunweb отправилась на старт 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" без немецкого гонщика Симона Гешке, оставив его в отеле. Об этом сам спортсмен рассказал в своем аккаунте в Twitter.
"Кто-нибудь может подбросить меня до старта "Джиро д'Италия"? Автобус моей команды решил уехать без меня", - написал Гешке.
В конечном итоге команда вернулась за своим гонщиком. "Все хорошо, я украл машину и уже в пути. Шучу, они вернулись и забрали меня. Думаю, восемь гонщиков лучше, чем семь", - добавил немец.
Голландский гонщик Sunweb Том Дюмулен лидирует в общем зачете "Джиро д'Италия" после 11 этапов.