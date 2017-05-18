Команда Sunweb забыла забрать велогонщика Гешке на старт этапа "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Велокоманда Sunweb отправилась на старт 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" без немецкого гонщика Симона Гешке, оставив его в отеле. Об этом сам спортсмен рассказал в своем аккаунте в Twitter.

"Кто-нибудь может подбросить меня до старта "Джиро д'Италия"? Автобус моей команды решил уехать без меня", - написал Гешке.

В конечном итоге команда вернулась за своим гонщиком. "Все хорошо, я украл машину и уже в пути. Шучу, они вернулись и забрали меня. Думаю, восемь гонщиков лучше, чем семь", - добавил немец.

Голландский гонщик Sunweb Том Дюмулен лидирует в общем зачете "Джиро д'Италия" после 11 этапов.