Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда Sunweb забыла забрать велогонщика Гешке на старт этапа "Джиро д'Италия"

Спорт
18 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В конечном итоге команда вернулась за своим гонщиком

Поделиться
Материал из 1 страницы
Симон Гешке

Симон Гешке

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Велокоманда Sunweb отправилась на старт 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" без немецкого гонщика Симона Гешке, оставив его в отеле. Об этом сам спортсмен рассказал в своем аккаунте в Twitter.

"Кто-нибудь может подбросить меня до старта "Джиро д'Италия"? Автобус моей команды решил уехать без меня", - написал Гешке.

В конечном итоге команда вернулась за своим гонщиком. "Все хорошо, я украл машину и уже в пути. Шучу, они вернулись и забрали меня. Думаю, восемь гонщиков лучше, чем семь", - добавил немец.

Голландский гонщик Sunweb Том Дюмулен лидирует в общем зачете "Джиро д'Италия" после 11 этапов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама