Тысяча детей поможет в проведении Кубка конфедераций

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тысяча детей и подростков поможет в проведении Кубка конфедераций 2017 года по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Такая возможность у детей появилась благодаря детско- юношеской программе ФИФА. Перед каждым из 16 матчей, которые будут сыграны на турнире, 62 ребенка и подростка будут выносить национальные флаги и флаги ФИФА, а также выводить футболистов на поле. Дети и подростки от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами программы в четырех городах- организаторах среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов. Впервые в программе участвуют дети с ограниченными возможностями.
"Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, - заявил руководитель ФИФА по маркетингу Жан-Франсуа Пати. - Это одна из множества замечательных программ, которые ФИФА реализует совместно с коммерческими партнерами, чтобы турнир стал ближе к болельщикам разных стран". Также Пати добавил, что дети будут выносить на поле мяч и участвовать в церемонии подбрасывания монетки перед матчем.
Впервые такая программа прошла на чемпионате мира по футболу во Франции в 1998 году.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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