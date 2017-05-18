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Домашним стадионом ФК "Тосно" в сезоне-2017/18 будет "Петровский" в Петербурге

Спорт
18 мая, 14:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, мая. /ТАСС

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно", как клуб из Ленинградской области, должен проводить свои домашние матчи в том регионе, где зарегистрирован

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Домашней ареной футбольного клуба "Тосно" в следующем сезоне станет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области по итогам встречи губернатора региона Александра Дрозденко с игроками и руководством команды.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно", как клуб из Ленинградской области, должен проводить свои домашние матчи в том регионе, где зарегистрирован. В нынешнем сезоне клуб досрочно занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), гарантировав себе место в РФПЛ на следующий сезон. Домашние матчи "Тосно" проводил на стадионе "Электорн" в Великом Новгороде.

"По итогам встречи было заявлено, что основной домашней ареной для ФК "Тосно" в следующем сезоне станет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Стадион "Петровский" является домашней ареной футбольного клуба "Зенит", но после проведения Кубка конфедераций летом этого года клуб получит в управление новый стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Предполагается, что он станет домашним стадионом ФК "Зенит".

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