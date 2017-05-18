Домашним стадионом ФК "Тосно" в сезоне-2017/18 будет "Петровский" в Петербурге

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции ЭвербергомСпорт 18 мая, 15:34
Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июнеНовости партнеров 18 мая, 15:33
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактовПолитика 18 мая, 15:30
Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в СШАПолитика 18 мая, 15:30
Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"Международная панорама 18 мая, 15:25
Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"Культура 18 мая, 15:23
Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для БайкалаВ стране 18 мая, 15:23
Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%Армия и ОПК 18 мая, 15:21
Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державыВ стране 18 мая, 15:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Домашней ареной футбольного клуба "Тосно" в следующем сезоне станет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области по итогам встречи губернатора региона Александра Дрозденко с игроками и руководством команды.
Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно", как клуб из Ленинградской области, должен проводить свои домашние матчи в том регионе, где зарегистрирован. В нынешнем сезоне клуб досрочно занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), гарантировав себе место в РФПЛ на следующий сезон. Домашние матчи "Тосно" проводил на стадионе "Электорн" в Великом Новгороде.
"По итогам встречи было заявлено, что основной домашней ареной для ФК "Тосно" в следующем сезоне станет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Стадион "Петровский" является домашней ареной футбольного клуба "Зенит", но после проведения Кубка конфедераций летом этого года клуб получит в управление новый стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Предполагается, что он станет домашним стадионом ФК "Зенит".