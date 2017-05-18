Власти Ленобласти планируют найти спонсора для ФК "Тосно" на ПМЭФ-2017

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют на Петербургском международном экономическом форуме найти партнера для поддержки "Тосно", досрочно вышедшего в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области по итогам встречи губернатора региона Александра Дрозденко с игроками и руководством команды.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума планирует переговоры с возможными партнерами клуба. В них примут участие руководители компании Fort Group и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнерстве, спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды", - сообщили в пресс-службе. Ранее губернатор отмечал, что региональные власти должны развивать детский и массовый спорт, а к поддержке спорта высших достижений необходимо привлекать частный бизнес и профильные федерации.
"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. На следующий сезон в качества домашней арены заявлен стадион "Петровский", который пока является домашним для "Зенита".
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.