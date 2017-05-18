Федун хочет, чтобы в российском футболе была проведена антикоррупционная операция

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Проведение антикоррупционной операции может пойти на пользу российскому футболу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.
На вопрос, могут ли руководители футбольных клубов договориться, чтобы все игры были честными, Федун ответил: "Как пример: можно встретиться с соседями по лестничной клетке и договориться о том, что никто больше не будет кидать мусор мимо мусоропровода; все согласятся, но потом кто-то опять бросит мусор мимо. Каждый хочет, чтобы все соблюдали правила за исключением его самого. Таким образом ничего не решить. Нужно провести операцию "Чистые руки", как когда-то в Италии (комплекс полицейских мероприятий и судебных процессов в Италии в 1992 - 1993 годах - прим. ТАСС)".
"Конечно, я бы хотел, чтобы такая операция произошла. Только тогда наш футбол очистился бы полностью", - добавил владелец "Спартака".
Федун отметил, что российский футбол стал чище, чем в 2000-е годы. "Того откровенного "убийства", которое было в нулевых, уже нет. С появлением стыковых игр увеличился риск вылета в низший дивизион, и количество договорных матчей в нашем чемпионате уменьшилось на порядок. Это одно из решений, которое я лоббировал в исполкоме РФС, и очень рад, что оно было принято", - сказал собеседник ТАСС.