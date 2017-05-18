Московское "Торпедо" получило лицензию для участия в ФНЛ в сезоне-2017/18

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московское "Торпедо" прошло лицензирование Российского футбольного союза (РФС) для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Таким образом, комиссия РФС допустила "Торпедо" к выступлению в ФНЛ в сезоне-2017/2018.
В текущем сезоне "Торпедо" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). За два тура до конца чемпионата москвичи занимают второе место в таблице, уступая лидеру турнира курскому "Авангарду" по количеству одержанных побед. В активе обеих команд по 41 очку в 22 матчах.