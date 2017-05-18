Игроки ЦСКА Фернандес и Игнашевич могут не сыграть с "Анжи" в матче РФПЛ из-за травм

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес и Бибрас Натхо могут пропустить домашний матч 30-го тура чемпионата России с махачкалинским "Анжи" из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Все пять футболистов получили повреждения в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против казанского "Рубина" (2:0). У Васина и Березуцкого - повреждения мягких тканей голени. Ингашевич травмировал левую стопу, а Натхо ушиб переднюю поверхность голени. У Фернандеса - рецидив травмы носа после одного из столкновений во время игры.
Решение об участии футболистов в матче будет принято накануне встречи. ЦСКА примет "Анжи" на своем поле 21 мая. Начало матча в 15:00 мск.
Перед последним туром московский клуб с 58 очками занимает второе место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА на одно очко опережает санкт-петербургский "Зенит", который занимает третье место в таблице чемпионата.