Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 12-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Колумбиец Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 229 км за 5 часов 18 минут 55 секунд.

Второе место занял голландец Брам Танкинк (LottoNL), третье - бельгиец Юрген ван ден Брук (LottoNL).

Гавирия выиграл на нынешней "Джиро" уже третий этап.

После 12 этапов гонки в генеральной классификации лидирует голландский гонщик Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 19 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.