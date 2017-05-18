Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 12-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Колумбиец Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 229 км за 5 часов 18 минут 55 секунд.
Второе место занял голландец Брам Танкинк (LottoNL), третье - бельгиец Юрген ван ден Брук (LottoNL).
Гавирия выиграл на нынешней "Джиро" уже третий этап.
После 12 этапов гонки в генеральной классификации лидирует голландский гонщик Том Дюмулен из Sunweb.
Следующий этап пройдет 19 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.