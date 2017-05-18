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Международная конференция по допингу в спорте в 2019 году пройдет в Польше

Спорт
18 мая, 19:57 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

Также на проведение конференции претендовали Женева (Швейцария) и Маскат (Оман)

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Международная конференция по допингу в спорте с участием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2019 году пройдет в польском городе Катовице. Такое решение было принято на заседании совета учредителей ВАДА, которое проходит в четверг в Монреале.

Также на проведение конференции претендовали Женева (Швейцария) и Маскат (Оман).

Конференция 2019 года станет пятой в истории. Первая состоялась в Лозанне в 1999 году, следующие прошли в Копенгагене (2003), Мадриде (2007) и Йоханнесбурге (2013) соответственно.

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