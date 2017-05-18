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Стал известен расширенный состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

Спорт
18 мая, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В список вошли 30 футболистов

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Футболисты сборной Камеруна

Футболисты сборной Камеруна

© EPA/Gavin Barker

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Камеруна по футболу определился с расширенным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Фабрис Ондоа ("Севилья B", Испания), Андре Онана ("Аякс", Голландия), Жорж Бокве ("Мьондален", Норвегия), Жюль Года ("Аяччо", Франция);
  • защитники: Эрнест Мабука ("Жилина", Словакия), Коллинз Фэ ("Стандард", Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия), Адольф Тейку ("Сошо", Франция), Мухаммед Джетеи ("Химнастик", Испания), Амбруаз Ойонго ("Монреаль Импакт", Канада), Жонатан Нгвем ("Прогрессу ду Самбизанга", Ангола), Жером Гиоата ("Паниониос", Греция), Жан-Луи Кастеллетто ("Ред Стар", Франция), Люсьен Овона ("Алькоркон", Испания);
  • полузащитники: Себастьян Сиани ("Остенде", Бельгия), Арно Джум ("Хартс", Шотландия), Жорж Манджек ("Метц", Франция), Андре-Франк Замбо ("Марсель", Франция), Франк Бойя ("Мюнхен 1860", Германия), Петрюс Бумаль (ЦСКА, Болгария);
  • нападающие: Кристиан Бассогог ("Хэнань Цзянье", Китай), Карл Токо ("Анже", Франция), Оливье Бумаль ("Панатинаикос", Греция), Жак Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Венсан Абубакар ("Бешикташ", Турция), Бенжамен Муканджо ("Лорьян", Франция), Робер Ндип Тамбе ("Спартак", Словакия), Николя Нгамалё ("Альтах", Австрия), Жан-Пьер Нсаме ("Серветт", Швейцария), Эдгар Салли ("Нюрнберг", Германия).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Австралии.

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