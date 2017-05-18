Стал известен расширенный состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Камеруна по футболу определился с расширенным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Австралии.