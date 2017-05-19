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Гендиректор WADA Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА

Спорт
19 мая, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Ранее руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА

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Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

©  EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе. Об этом сообщает газета Daily mail со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

В Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета Елена Исинбаева покинет пост до 31 мая.

По словам Ниггли, этот шаг необходим, чтобы получить гарантии на будущее. Ранее руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что требование WADA касается только постов главы и вице-председателя совета, поэтому Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА.

Член Международного олимпийского комитета и обладательница двух золотых наград Игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом Исинбаева в марте возглавила наблюдательный совет РУСАДА. Во вновь созданный комитет вошло семь человек, в том числе представители ОКР и Паралимпийского комитета России. Исинбаева была выдвинута от ОКР.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

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