Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал, в котором в субботу встретится с канадцами.

Ни поломка поезда, ни духота парижского дворца "Берси", ни плохое качество льда не помешали сборной России справиться в четвертьфинальном матче с чехами, несмотря на то, что их соперник провел весь предварительный этап в столице Франции и приспособился к условиям.

Чехи устроили стартовый натиск, с которым подопечные Олега Знарка удачно справились. Затем россияне перехватили инициативу, забросили две шайбы и уверенно довели матч до победы, забросив в заключительным периоде третью шайбу. Стоит отметить, что свое первое результативное очко на турнире набрал нападающий Евгений Кузнецов, а его партнер по клубу Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Дмитрий Орлов отметился голом.

Без особых проблем выход в полуфинал турнира оформили канадцы, которые в Кельне оказались сильнее немцев (2:1). "Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющим для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго", - высказал свое мнение канадский наставник Джон Купер.

На четвертьфинале в Кельне присутствовало 16 653 зрителя, в то время как за игрой россиян с чехами в Париже наблюдало лишь 6209 человек. Российский нападающий Артемий Панарин после матча рассказал, что был расстроен, увидев малое количество зрителей на матче. "Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. Но после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много", - сказал Панарин.

Сборная России и Канады в пятый раз в истории встретятся в полуфинале крупного турнира. В предыдущий раз сборная России сыграла с канадцами в полуфинале Кубка мира в Торонто в сентябре прошлого года, где уступила со счетом 3:5. Единственную победу в полуфиналах чемпионатов мира, Олимпиад и Кубков мира россияне одержали над канадцами более 24 лет назад - 30 апреля 1993 года на чемпионате мира в Мюнхене российская команда победила со счетом 7:4, став в итоге чемпионом мира после победы в финале над шведами (3:1).

Швеция и Финляндия определят второго финалиста

К местным условиям пришлось привыкать и шведам в матче со швейцарцами. Швейцарские хоккеисты сравняли счет в первом периоде, но более мастеровитые хоккеисты сборной Швеции забросили еще две шайбы. Главный тренер шведской команды Рикард Гренборг похвалил своих игроков за безошибочную игру в меньшинстве - его подопечные выстояли во втором периоде после удаления на четыре минуты.

Первый четвертьфинал дня, прошедший в Кельне, принес главную сенсацию четвертьфинальной стадии плей-офф. Американцы, считавшиеся фаворитами противостояния с командой Финляндии, уступили со счетом 0:2. По мнению президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля американцам в это игре не хватило выносливости.

"Сегодня я увидел другую команду Финляндии, которая играла гораздо лучше, чем на групповом этапе. Сборная США смотрелась разобранной, уставшей", - сказал глава IIHF.

В полуфинале финны встретятся с командой Швеции. Эта встреча станет для команд 65-м очным поединком на чемпионатах мира. Шведы выиграли 36 матчей, финны - 15, еще 13 игр завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались как раз в полуфинале турнира 2013 года в Стокгольме, в котором со счетом 3:0 победили шведские хоккеисты.

Для Парижа чемпионат завершился

Для столицы Франции чемпионат мира по хоккею завершился - оба полуфинала пройдут в субботу в Кельне. Парижская "АккорХотелс-Арена", больше известная как Дворец спорта "Берси", была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые принимала крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два "Финала четырех" клубного чемпионата Европы по баскетболу и "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу.

Полуфинальный матч команд России и Канады начнется в 16:15 мск. Второй матч полуфинала, где встретятся сборные Финляндии и Швеции, начнется в 20:15 мск.

Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая также в Кельне.