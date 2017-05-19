Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ

Спорт
19 мая, 5:01 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Оба полуфинала пройдут в субботу, сборные России и Канады начнут свою встречу в 16:15 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал, в котором в субботу встретится с канадцами.

Смотрите также
Хоккеисты сборной России

На пути к Канаде: сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ни поломка поезда, ни духота парижского дворца "Берси", ни плохое качество льда не помешали сборной России справиться в четвертьфинальном матче с чехами, несмотря на то, что их соперник провел весь предварительный этап в столице Франции и приспособился к условиям.

Чехи устроили стартовый натиск, с которым подопечные Олега Знарка удачно справились. Затем россияне перехватили инициативу, забросили две шайбы и уверенно довели матч до победы, забросив в заключительным периоде третью шайбу. Стоит отметить, что свое первое результативное очко на турнире набрал нападающий Евгений Кузнецов, а его партнер по клубу Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Дмитрий Орлов отметился голом.

Без особых проблем выход в полуфинал турнира оформили канадцы, которые в Кельне оказались сильнее немцев (2:1). "Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющим для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго", - высказал свое мнение канадский наставник Джон Купер.

На четвертьфинале в Кельне присутствовало 16 653 зрителя, в то время как за игрой россиян с чехами в Париже наблюдало лишь 6209 человек. Российский нападающий Артемий Панарин после матча рассказал, что был расстроен, увидев малое количество зрителей на матче. "Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. Но после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много", - сказал Панарин.

Сборная России и Канады в пятый раз в истории встретятся в полуфинале крупного турнира. В предыдущий раз сборная России сыграла с канадцами в полуфинале Кубка мира в Торонто в сентябре прошлого года, где уступила со счетом 3:5. Единственную победу в полуфиналах чемпионатов мира, Олимпиад и Кубков мира россияне одержали над канадцами более 24 лет назад - 30 апреля 1993 года на чемпионате мира в Мюнхене российская команда победила со счетом 7:4, став в итоге чемпионом мира после победы в финале над шведами (3:1).

Смотрите также
Хоккеисты сборной Канады

Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Швеция и Финляндия определят второго финалиста

К местным условиям пришлось привыкать и шведам в матче со швейцарцами. Швейцарские хоккеисты сравняли счет в первом периоде, но более мастеровитые хоккеисты сборной Швеции забросили еще две шайбы. Главный тренер шведской команды Рикард Гренборг похвалил своих игроков за безошибочную игру в меньшинстве - его подопечные выстояли во втором периоде после удаления на четыре минуты.

Первый четвертьфинал дня, прошедший в Кельне, принес главную сенсацию четвертьфинальной стадии плей-офф. Американцы, считавшиеся фаворитами противостояния с командой Финляндии, уступили со счетом 0:2. По мнению президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля американцам в это игре не хватило выносливости.

"Сегодня я увидел другую команду Финляндии, которая играла гораздо лучше, чем на групповом этапе. Сборная США смотрелась разобранной, уставшей", - сказал глава IIHF.

В полуфинале финны встретятся с командой Швеции. Эта встреча станет для команд 65-м очным поединком на чемпионатах мира. Шведы выиграли 36 матчей, финны - 15, еще 13 игр завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались как раз в полуфинале турнира 2013 года в Стокгольме, в котором со счетом 3:0 победили шведские хоккеисты.

Смотрите также

Главный тренер сборной Канады: полуфинал ЧМ с командой России будет очень напряженным

Для Парижа чемпионат завершился

Для столицы Франции чемпионат мира по хоккею завершился - оба полуфинала пройдут в субботу в Кельне. Парижская "АккорХотелс-Арена", больше известная как Дворец спорта "Берси", была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые принимала крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два "Финала четырех" клубного чемпионата Европы по баскетболу и "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу.

Полуфинальный матч команд России и Канады начнется в 16:15 мск. Второй матч полуфинала, где встретятся сборные Финляндии и Швеции, начнется в 20:15 мск.

Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая также в Кельне.

Смотрите также

Дюшен: сборная Канады уступит россиянам в полуфинале ЧМ по хоккею, если не наладит игру

Быков: сборной США не хватило свежести в четвертьфинале ЧМ по хоккею с финнами

Главный тренер сборной Канады: полуфинал ЧМ с командой России будет очень напряженным

Игрок: канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянами

Эдлер: хоккеистам сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в Париже

Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
3
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
4
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
7
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Темы дня
Загрузка...
Реклама