"Анахайм" сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Анахайм" на выезде обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2 в овертайме четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" шайбы забросили Рикард Ракелл (12-я минута), Ник Ритчи (31), победный гол забил Нэйт Томпсон на 11-й минуте овертайма. У "Нэшвилла" отличились Пи Кей Суббан (54) и Филип Форсберг (60).

Лучшим игроком встречи был признан Томпсон, второй звездой стал Суббан, третьей - Ракелл.

Хоккеисты "Анахайма" сравняли счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч финала Западной конференции состоится в ночь на воскресенье на домашней арене "Анахайма".

"Анахайм" выиграл шестой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, в которых неизменно шайбу забрасывал 24-летний шведский нападающий Ракелл. В первом периоде хоккеисты "Анахайма" смогли нанести по воротам "Нэшвилла" лишь два броска, установив антирекорд клуба по количеству бросков в одной 20-минутке матча плей-офф НХЛ.