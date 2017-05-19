"Анахайм" сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Анахайм" на выезде обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2 в овертайме четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Анахайма" шайбы забросили Рикард Ракелл (12-я минута), Ник Ритчи (31), победный гол забил Нэйт Томпсон на 11-й минуте овертайма. У "Нэшвилла" отличились Пи Кей Суббан (54) и Филип Форсберг (60).
Лучшим игроком встречи был признан Томпсон, второй звездой стал Суббан, третьей - Ракелл.
Хоккеисты "Анахайма" сравняли счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч финала Западной конференции состоится в ночь на воскресенье на домашней арене "Анахайма".
"Анахайм" выиграл шестой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, в которых неизменно шайбу забрасывал 24-летний шведский нападающий Ракелл. В первом периоде хоккеисты "Анахайма" смогли нанести по воротам "Нэшвилла" лишь два броска, установив антирекорд клуба по количеству бросков в одной 20-минутке матча плей-офф НХЛ.