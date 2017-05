Бетербиев проведет бой против Келлинга за право быть претендентом на пояс чемпиона IBF

My dear friends, fans and supporters, I am happy to announce that today I signed the IBF contract to fight Enrico Koelling of Germany. As you are well aware of, the winner of this bout will become a mandatory challenger for the IBF light heavyweight title and I can’t wait to get in the ring against such a great opponent. Also, to avoid any confusion, the acceptance of this fight does not affect in any way the legal proceedings that are currently under way with GYM, which will follow its course separately. As per the IBF contract, the IBF/USBA World Title Eliminator will be held in Quebec City on July 29th, 2017. However, the place and day of the fight might change. I hope you will all support me in this crucial fight. I wish you all the best! Мои дорогие друзья и болельщики! Рад сообщить вам, что сегодня я подписал контракт Международной Боксёрской Федерации на бой против немца Энрико Коллинга. Как вам известно, победитель этого поединка станет обязательным претендентом на чемпионский бой в полутяжёлом весе IBF. Я с нетерпением жду возможность выйти на ринг против этого сильного соперника. Также во избежание недоразумений сообщаю вам, что моё согласие на бой ни в коей мере не влияет на мой иск против промоутерской компании GYM. Этот иск остаётся в силе и судебный процесс будет идти своим чередом. Согласно контракту с IBF мой бой состоится в Квебек-сити 29 июля 2017 г. Однако место и дата боя могут измениться. Надеюсь на вашу поддержку в этом важнейшем бое в моей профессиональной карьере на данный момент. Желаю вам всего самого доброго! #Ахматсила #Ахматклуб #бокс #Бетербиев #boxing #boxer #Beterbiev #sport #sportnews #IBF

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev) Май 18 2017 в 7:32 PDT