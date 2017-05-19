Решение о будущем Венгера в "Арсенале" будет принято после 27 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Решение о будущем французского специалиста Арсена Венгера в английском футбольном клубе "Арсенал" будет принято после финала Кубка Англии, который пройдет 27 мая. Об этом главный тренер лондонского клуба сообщил газете Daily Mirror.

Решение будет принято на собрании совета директоров "Арсенала", которое пройдет после финала Кубка Англии, в котором 27 мая на "Уэмбли" сыграют "Арсенал" и "Челси".

"Я думаю, собрание совета директоров состоится после финала", - подтвердил Венгер.

В последнем туре чемпионата Англии "Арсенал" 21 мая на своем поле примет "Эвертон". За тур до конца лондонский клуб занимает пятое место в таблице, отставая на одно очко от "Ливерпуля", который расположился на четвертом месте. Для того, чтобы "Арсенал" вошел в четверку и смог квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, клубу необходимо одержать победу в своей встрече и ждать осечки "Ливерпуля" в матче против "Мидлсбро".

Француз отказался отвечать на вопрос журналистов о том, станет ли матч с "Эвертоном" последним для него на домашнем стадионе "Арсенала" "Эмирейтс". "Это будет моей последней игрой на "Эмирейтс" в этом сезоне", - сказал Венгер.

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).