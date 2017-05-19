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Белоруссия и Латвия примут чемпионат мира по хоккею 2021 года

Спорт
19 мая, 13:55 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

На проведение турнира претендовала также Финляндия

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.

На проведение турнира претендовала также Финляндия. За заявку Белоруссии и Латвии было отдано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52. 

Ранее Белоруссия и Латвия по разу отдельно проводили мировые первенства: в 2006 году (Латвия) и 2014 году (Белоруссия). Турнир 2021 года пройдет в столицах обеих стран - Минске и Риге.

Чемпионат мира 2014 года в Минске является вторым по посещаемости в истории. Тогда за матчами турнира с трибун наблюдали 640044 болельщика. Рекордным по этому показателю является мировое первенство 2015 года в чешских городах Прага и Острава (741690).

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