Белоруссия и Латвия примут чемпионат мира по хоккею 2021 года

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.
На проведение турнира претендовала также Финляндия. За заявку Белоруссии и Латвии было отдано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52.
Ранее Белоруссия и Латвия по разу отдельно проводили мировые первенства: в 2006 году (Латвия) и 2014 году (Белоруссия). Турнир 2021 года пройдет в столицах обеих стран - Минске и Риге.
Чемпионат мира 2014 года в Минске является вторым по посещаемости в истории. Тогда за матчами турнира с трибун наблюдали 640044 болельщика. Рекордным по этому показателю является мировое первенство 2015 года в чешских городах Прага и Острава (741690).