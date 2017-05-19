Футболист Ломбертс простился с Петербургом и "Зенитом" в образе Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдет в бельгийский клуб "Остенде", простился с Петербургом и болельщиками сине-бело- голубых на Дворцовой площади северной столицы, передает корреспондент ТАСС.

Он появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и "свиты" в костюме основателя Петербурга Петра I и совершил несколько кругов вокруг Александровской колонны. Во время короткого общения с болельщиками 32-летний футболист сказал по-русски: "Спасибо, я вас люблю, я люблю "Зенит".

Бельгиец выступает за "Зенит" с 2007 года. В составе сине-бело-голубых защитник четырежды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за петербургский клуб.