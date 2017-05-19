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Фазель: Россия имеет большие шансы принять молодежный ЧМ-2023 по хоккею

Спорт
19 мая, 17:45 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

От России на проведение турнира претендует Новосибирск, также заявки представили Финляндия и США

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Рене Фазель

Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия имеет высокие шансы выиграть право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

От России на проведение турнира претендует Новосибирск, также заявки представили Финляндия и США. Выборы страны-хозяйки молодежного первенства 2023 года, которые должны были пройти на конгрессе IIHF в Кельне, перенесены на следующий год, поскольку IIHF и Хоккейная ассоциация Канады еще не перезаключили договор о спонсировании канадской ассоциацией проведения турнира. В ходе заседания конгресса в Кельне была представлена заявка Новосибирска на турнир.

"Презентация была хорошей, но мы посмотрим: как я уже сказал, наша федерация уважительно относится к заявкам всех стран, претендующих на тот или иной турнир, - сказал Фазель. - На следующие несколько лет места проведения молодежного чемпионата мира уже известны, турнир проводят сначала США, потом Канада, затем Чехия и в 2021 году турнир опять вернется в Канаду. Мы посмотрим, как это все будет работать, насколько заинтересованы канадцы, чтобы платить за это деньги. Я знаю, что у России большие шансы победить на этих выборах, тем более что ваша страна проводила такой турнир в 2013 году".

"Я был в Новосибирске - это место, где хоккеем очень интересуются. Считаю, что молодым игрокам выступление на этом турнире даст хороший опыт", - добавил глава IIHF.

В последний раз Россия принимала молодежный чемпионат мира в 2013 году, турнир прошел в Уфе.

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