Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 13-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Колумбиец Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд.

Второе место занял ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe), третье - бельгиец Джаспер Стюйвен (Radio Shack).

Гавирия выиграл на нынешней "Джиро" уже четвертый этап.

После 13 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 20 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.