Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Бондарева завоевала золото ЧЕ по самбо в весе до 48 кг

Спорт
19 мая, 18:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, мая. /ТАСС

В финале россиянка победила Лейлу Аббасову из Белоруссии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Бондарева

Елена Бондарева

© ТАСС/Иван Писаренко, архив

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Елена Бондарева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по самбо в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Минске.

В финале россиянка победила Лейлу Аббасову из Белоруссии.

Бронзовые награды на счету Анастасии Новиковой (Украина) и Цветелины Цветновой (Болгария).

Турнир завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
2
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
6
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
7
Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева
Темы дня
Загрузка...
Реклама