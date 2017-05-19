Хоккеист Наместников не принимает участия в тренировке сборной России в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Владислав Наместников не принимает участия в тренировке команды на "Ланксесс-Арене" в Кельне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские хоккеисты проводят первую тренировку в Кельне после возвращения из Парижа, где они обыграли в четвертьфинальном матче чемпионата мира команду Чехии со счетом 3:0. В пятницу во второй половине дня россияне вернулись в Кельн на поезде.

Наместников получил повреждение в первом периоде матча с командой Чехии, но вернулся в игру в третьем периоде.

Полуфинальный матч между сборными России и Канады пройдет 20 мая, начало в 16:15 мск.