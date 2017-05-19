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FT: Усманов хочет выкупить контрольный пакет акций ФК "Арсенал" за $1,3 млрд

Спорт
19 мая, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Сейчас российский бизнесмен владеет 30,04% акций лондонского клуба

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов сделал предложение предпринимателю Стэну Кронке по покупке акций английского футбольного клуба "Арсенал" на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции "Арсенала", после чего доля российского предпринимателя в клубе возросла до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американец Кронке, владеющий 67,05% акций.

Предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. По данным издания, Кронке не заинтересован в продаже своей доли, но пока официально не ответил российскому бизнесмену. Усманов же, как рассказал один из источников газеты, хочет выкупить акции с целью укрепить команду. Российский предприниматель приобрел первые акции "Арсенала" в 2007 году.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru.

Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсант". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

"Арсенал" за тур до окончания чемпионата Англии по футболу занимает пятое место с 72 очками.

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