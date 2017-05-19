Хоккеист сборной России Наместников сможет сыграть в полуфинале ЧМ с канадцами

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России Владислав Наместников сможет сыграть в полуфинале чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.
Наместников получил повреждение в стартовом периоде четвертьфинального матча с чехами (3:0). Форвард сумел вернуться на лед только по ходу третьего периода. Позже главный тренер российской сборной Олег Знарок сообщил, что форвард доигрывал матч на уколах. В пятницу Наместников пропустил тренировку сборной России.
"Он может сыграть в завтрашнем матче. Сегодня решили его поберечь: не было смысла его выпускать, учитывая, что он играл на уколах. Поэтому пропустил тренировку. Все в любой момент готовы выйти на уколах, так что мы завтра определимся", - сказал Витолиньш.
По словам тренера, вероятно, против канадцев сыграет семь защитников и 13 нападающих.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Матч Россия - Канада пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).