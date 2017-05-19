Хоккеист сборной России Кузнецов сыграет в звене с Кучеровым в матче с канадцами

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов сыграет в звене с Никитой Кучеровым и Артемием Панариным в полуфинале чемпионата мира с командой Канады. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

Кузнецов заменил в тройке получившего ранее повреждение Владислава Наместникова, который пропустил тренировку сборной России в пятницу.

"Кузнецов, скорее всего, сыграет с Кучеровым и Панариным. По крайней мере, так начнем", - сказал Витолиньш.

Матч Россия - Канада пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).