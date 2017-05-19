Хоккеист Кузнецов: канадские защитники на ЧМ-2017 играют не так жестко, как раньше

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира с канадцами может помочь то, что у соперника не такие жесткие защитники, как в предыдущие годы. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Евгений Кузнецов.

"Мы можем заставить их работать в защите, и в этом будет успех. Считаю, раньше у них были защитники, которые хорошо обороняются, - сказал Кузнецов. - В этом году я бы не сказал, что они особо жесткие, и это нам может помочь".

Полуфинальный матч Канада - Россия пройдет 20 мая, начало матча в 16:15 мск.