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Крикунов: шансы на победу российских хоккеистов в полуфинале ЧМ с канадцами крайне высоки

Спорт
20 мая, 9:59 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По мнению бывшего главного тренера сборной России, игра будет очень интересной

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шансы на победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Канады крайне высоки. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Игра будет очень интересной. Думаю, наши ребята будут сверхмотивированы, сборная Канады - отличный раздражитель. Несколько раз видел их игры, у канадцев мне не понравилась линия обороны. У них рослые ребята, но не очень подвижные, немного неловкие, тяжело им придется против наших нападающих", - считает Крикунов.

"У нас Василесвкий очень хорошо играет, три матча без пропущенных шайб - это серьезный показатель, - продолжил эксперт. - Главное, чтобы наши были настроены, как в игре с чехами (3:0). Шансы на победу россиян крайне высоки. Кузнецов сможет достойно заменить Наместникова (участие хоккеиста в матче пока под вопросом) в звене с Панариным и Кучеровым".

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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