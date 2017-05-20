Крикунов: шансы на победу российских хоккеистов в полуфинале ЧМ с канадцами крайне высоки

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шансы на победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Канады крайне высоки. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.
Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).
"Игра будет очень интересной. Думаю, наши ребята будут сверхмотивированы, сборная Канады - отличный раздражитель. Несколько раз видел их игры, у канадцев мне не понравилась линия обороны. У них рослые ребята, но не очень подвижные, немного неловкие, тяжело им придется против наших нападающих", - считает Крикунов.
"У нас Василесвкий очень хорошо играет, три матча без пропущенных шайб - это серьезный показатель, - продолжил эксперт. - Главное, чтобы наши были настроены, как в игре с чехами (3:0). Шансы на победу россиян крайне высоки. Кузнецов сможет достойно заменить Наместникова (участие хоккеиста в матче пока под вопросом) в звене с Панариным и Кучеровым".
Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.