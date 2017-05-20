The Telegraph: Венгер продлит контракт с ФК "Арсенал" на два сезона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Французский тренер Арсен Венгер продлит контракт с английским футбольным клубом "Арсенал" на два года. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что детали соглашения будут обсуждаться на собрании совета директоров клуба, которое пройдет после финала Кубка Англии, в котором 27 мая на "Уэмбли" "Арсенал" сыграет с "Челси".

В последнем туре чемпионата Англии "Арсенал" 21 мая на своем поле примет "Эвертон". За тур до конца турнира лондонский клуб занимает пятое место в таблице, отставая на одно очко от "Ливерпуля", который расположился на четвертом месте. Для того, чтобы "Арсенал" вошел в четверку и смог квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, клубу необходимо одержать победу в своей встрече и ждать осечки "Ливерпуля" в матче против "Мидлсбро".

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).