Организаторы полумарафона в Петербурге перенесли маршрут из центра на Крестовский остров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Организаторы всероссийского полумарафона "Забег" в Санкт-Петербурге, который пройдет 21 мая, перенесли маршрут из центра города на Крестовский остров.

"Ранее анонсированный маршрут забега изменен в соответствии с пожеланиями инициативной группы участников и общественных объединений автомобилистов. С центральных улиц города он перенесен на территорию Крестовского острова и Парка 300-летия Петербурга. Это самый спортивный уголок города, любимое место отдыха горожан и гостей северной столицы", - сообщили в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Первоначально полумарафон "Забег" планировали пустить по историческому центру города со стартом и финишем на Дворцовой площади. Новый 10-километровый маршрут начинается от пересечения Северной и Южной аллей Крестовского острова. Участники побегут к метро "Крестовский остров", затем по Северной дороге, вдоль Приморского парка Победы, через новый Яхтенный мост, вокруг Парка 300-летия - и обратно.

"Яхтенный мост, впервые в тестовом режиме пропустивший пешеходов в день футбольного матча 7 мая, на этот раз специально откроется для полумарафонцев "Забега". И вся пешеходная инфраструктура Крестовского острова, уже подготовленная к принятию Кубка конфедераций, будет предоставлена участникам и болельщикам марафона", - сообщили в комитете.

Всероссийский полумарафон "Забег" пройдет 21 мая одновременно в 10 городах России. На выбор участникам будут предложены дистанции на 21, 10 и 5 км. Для начинающих любителей спорта и детей организаторы приготовили трехкилометровую трассу, на которой каждый сможет попробовать свои силы, вне зависимости от степени подготовки.

Полумарафонцев ждет масштабная программа с конкурсами, викторинами, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, призами и подарками. Полумарафон поддерживают многие известные спортсмены, музыканты, теле- и радиоведущие. Город, победивший в соревновании, завоюет почетный титул беговой столицы России.