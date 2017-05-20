Женская сборная России получила приглашение провести сбор в Японии перед ОИ

"Хороший знак": реакция политиков на победу Роухани на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 17:36
Теодосич не жалеет о том, что в конце матча с "Олимпиакосом" решился на трехочковый бросокСпорт 20 мая, 17:00
РФС не получал обращений по поводу получения гражданства РФ игроком "Зенита" МоллоСпорт 20 мая, 16:50
Баскетболист Хряпа заявил, что матч за третье место в Евролиге - это "игра ни за что"Спорт 20 мая, 16:46
Итудис не согласен с тем, что большинство винит в поражении от "Олимпиакоса" его и де КолоСпорт 20 мая, 16:32
"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик" вылетели из ФНЛСпорт 20 мая, 16:27
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперуСпорт 20 мая, 16:17
Мутко: оценивать работу российских футбольных арбитров может эксперт из ГерманииСпорт 20 мая, 16:13
Мутко считает, что арбитр Карасев продолжит обслуживать матчи РФПЛ в будущем сезонеСпорт 20 мая, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по хоккею получила приглашение провести сбор в Японии перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Россиянки на предварительном этапе в группе А олимпийского турнира сыграют с командами США, Канады и Финляндии. Команда Японии сыграет в группе В вместе со сборными Швеции, Швейцарии и Южной Кореи.
"Японцы предлагают, чтобы наша женская команда приехала к ним на сборы, они обеспечат нас играми с сильными соперниками, - сказал Курбатов. - Взамен они хотят провести сборы у нас в Новогорске и провести ряд матчей".
"Вероятно, мы откажемся, поскольку по времени ощутимая разница между Южной Кореей и Японией. Лучше и дешевле подготовиться во Владивостоке. Главный тренер отправится туда в командировку, и мы окончательно определимся", - сообщил Курбатов.