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Женская сборная России получила приглашение провести сбор в Японии перед ОИ

Спорт
20 мая, 16:34 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россиянки на предварительном этапе в группе А олимпийского турнира сыграют с командами США, Канады и Финляндии

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по хоккею получила приглашение провести сбор в Японии перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Россиянки на предварительном этапе в группе А олимпийского турнира сыграют с командами США, Канады и Финляндии. Команда Японии сыграет в группе В вместе со сборными Швеции, Швейцарии и Южной Кореи.

"Японцы предлагают, чтобы наша женская команда приехала к ним на сборы, они обеспечат нас играми с сильными соперниками, - сказал Курбатов. - Взамен они хотят провести сборы у нас в Новогорске и провести ряд матчей".

"Вероятно, мы откажемся, поскольку по времени ощутимая разница между Южной Кореей и Японией. Лучше и дешевле подготовиться во Владивостоке. Главный тренер отправится туда в командировку, и мы окончательно определимся", - сообщил Курбатов.

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