Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Team Katusha Alpecin, занял второе место на 14-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 131 км за 3 часа 2 минуты 37 секунд.
Победителем гонки стал голландец Том Дюмулен (Team Sunweb), третьим финишировал испанец Микель Ланда (Team Sky).
Для Закарина этот подиум стал вторым на нынешней многодневке. После 14 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать Дюмулен.
Следующий этап пройдет 21 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.