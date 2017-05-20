Гурьев: инвестиции в шахматы позволят вернуть России титул чемпиона мира

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Инвестиции в развитие шахмат вскоре позволят России надолго вернуть титул чемпиона мира в этом виде спорта. Таким мнением с ТАСС поделился член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), генеральный директор компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

Собеседник агентства отметил, что прошлогодний матч за звание чемпиона мира, в котором действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен лишь на тай-брейке сумел одолеть Сергея Карякина, оказал важное влияние на развитие шахмат в России.

"Нам почти удалось победить Магнуса в Нью-Йорке. Ажиотаж вокруг этого матча, внимание к нему со стороны обычных людей доказали, что компания правильно делает, инвестируя в шахматы и поддерживая Российскую шахматную федерацию. Наша страна полна талантливыми детьми и то, что мы поддерживаем российские шахматы и развиваем детско- юношеский спорт в тех регионах, где представлена наша компания, говорит о правильно выбранном направлении движения. Я уверен, что вырастет гроссмейстер, который обыграет любого игрока и шахматная корона вернется обратно в Россию, хотя сделать это не так просто, необходима большая организационная работа", - сказал Гурьев.

По его мнению, участие российских шахматистов в турнирах уровня матча за звание чемпиона мира является лучшей рекламой вида спорта.

"Для России важно, чтобы были такие турниры и на них играли наши ребята. Тот интерес, который случился в стране во время чемпионата мира в Нью-Йорке. Для развития шахмат в России нашим ребятам надо показывать результат, чтобы они становились героями для молодого поколения, как это происходит в других видах спорта", - отметил он.

Социальная задача

Компания "Фосагро" уже семь лет сотрудничает с национальной федерацией и не так давно подписала новое партнерское соглашение. "Интерес к этому виду спорта забирает детей с улиц, мы открываем шахматные школы, клубы, классы, финансируем тренеров. Дети социализируются, играя в шахматы, за эти семь лет мы сделали много, работа в нашем ключе стала более системной. Такой правильный фокус на шахматы дает возможность достигать результатов на чемпионате мира", - отметил он.

В Москве с 12 по 21 мая проходят соревнования этапа Гран-при ФИДЕ с участием сильнейших шахматистов мира. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, где соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.

Россию на турнире представляют Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский и Эрнесто Инаркиев.