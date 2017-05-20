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Баскетболист "Реала" Льюль признан самым ценным игроком Евролиги

Спорт
20 мая, 22:19 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

Из игроков российских клубов на звание MVP претендовали серб Милош Теодосич и француз Нандо де Коло (оба - ЦСКА), а также американец Кит Лэнгфорд (УНИКС)

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Баскетболист "Реала" Серхио Льюль

Баскетболист "Реала" Серхио Льюль

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник испанского "Реала" Серхио Льюль признан самым ценным игроком Евролиги сезона-2016/17. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Стамбуле.

В нынешнем сезоне Евролиги 29-летний Льюль провел 32 матча, в среднем за игру он набирал 16,8 очка. Из игроков российских клубов на звание MVP претендовали серб Милош Теодосич и француз Нандо де Коло (оба - ЦСКА), а также американец Кит Лэнгфорд (УНИКС).

33-летний Лэнгфорд был награжден призом имени Альфонсо Форда, который вручается лучшему снайперу Евролиги. В регулярном чемпионате турнира Лэнгфорд в среднем за матч набирал 21,75 очка.

29-летний Нандо де Коло вошел в символическую пятерку Евролиги. Помимо него и Льюля, в ней также оказались Богдан Богданович ("Фенербахче", Турция), Георгиос Принтезис ("Олимпиакос", Греция) и Экпе Удох ("Фенербахче"). Теодосич попал во вторую пятерку вместе с Брэдом Ванамэйкером ("Дарюшшафака", Турция), Николо Мелли ("Бамберг", Германия), Брайнтом Данстоном ("Анадолу Эфес", Турция) и Густаво Айоном ("Реал").

В финале Евролиги сыграют "Фенербахче" и "Олимпиакос". В матче за третье место сразятся ЦСКА и "Реал". Игры пройдут в Стамбуле в воскресенье.

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