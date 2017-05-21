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Skoda останется спонсором чемпионата мира по хоккею еще на четыре года

Спорт
21 мая, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Чешский автоконцерн с 1992 года является официальным спонсором чемпионатов мира по хоккею

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© ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чешская автомобилестроительная компания Skoda продлила спонсорское соглашение с Международной федерацией хоккея (IIHF) до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Skoda сотрудничает с IIHF в течение 25 лет. Чешский автоконцерн с 1992 года является официальным спонсором чемпионатов мира по хоккею.

"Мы гордимся 25-летним юбилеем нашего сотрудничества, так как оно базируется на принципах доверия, взаимного уважения и взаимной выгоды, - заявил исполнительный директор компании Бернхард Майер. - Мы гордимся тем, что можем объявить о продлении нашего партнерства еще на четыре года. Мы останемся главным спонсором чемпионата мира по хоккею".

Skoda стала заметной и узнаваемой частью бренда чемпионата мира. Два автомобиля компании, расположенные по обе стороны арены возле льда, стали синонимичны турниру.

"Это было нелегко, чтобы две машины "Шкоды" могли располагаться на трибунах, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - У нас были большие споры с организаторами, так как они теряли несколько мест на трибунах. Сейчас же узнаваемая часть бренда - автомобиль Skoda около льда".

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