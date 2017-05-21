Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юниорская сборная РФ победила на ЧЕ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Спорт
21 мая, 12:45 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Второе место заняла сборная Италии, третье - команда Израиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Юниорская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали чемпионата Европы в групповых упражнениях. Россиянки в финале набрали 16,950 балла.

Чемпионками Европы стали Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская. Второе место заняла сборная Италии (16,700), третье - команда Израиля (16,600).

В финале групповых упражнений выступали восемь сильнейших команд по итогам двухдневной квалификации. Россиянки вышли в решающую часть соревнований с первого места (34,200).

Золото в групповых упражнениях стало для российской команды второй наградой высшего достоинства, которую она завоевала на этом ЧЕ. В субботу россиянкам не было равных в командном турнире. Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины.

В заключительный день соревнований также состоятся финалы в отдельных упражнениях среди взрослых.

Чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
5
Белоруссия запускает в серию радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками
6
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
7
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама