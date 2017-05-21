Бывшие хоккеисты Койву, Сакик и Селянне введены в Зал славы IIHF

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Знаменитые в прошлом хоккеисты финны Саку Койву, Теему Селянне, немец Уве Крупп и канадец Джо Сакик стали новыми членами Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF).
Чествование новых членов Зала славы IIHF состоялось в Немецком спортивном и олимпийском музее Кельна.
В Зал славы IIHF входят 35 российских и советских спортсменов, среди которых Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Валерий Харламов, Виктор Тихонов, Анатолий Тарасов.
Койву является чемпионом мира в составе сборной Финляндии 1995 года, двукратным серебряным (1994, 1999) и бронзовым (2008) призером турнира, серебряным (2006) и трехкратным бронзовым (1994, 1998, 2010) призером Олимпийских игр, финалистом Кубка мира 2004 года. Вместе с Селянне он стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира 1998 и 2006 годов.
С 1998 по 2010 год был капитаном сборной Финляндии на всех крупных турнирах, в которых участвовал. В течение 10 из 14 лет своего выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" был капитаном клуба и стал первым европейцем - капитаном этой команды.
Селянне является серебряным (2006) и трехкратным бронзовым (1998, 2010, 2014) призером Олимпийских игр, серебряным (1999) и бронзовым (2008) призером чемпионата мира, самым ценным игроком чемпионата мира 1999 года и Олимпийских игр 2014 года. В составе "Анахайма" в 2007 году он стал обладателем Кубка Стэнли.
Сакик в составе сборной Канады является олимпийским чемпионом 2002 года, чемпионом мира 1994 года и серебряным призером турнира (1991), обладателем Кубка мира 1996 года и финалистом турнира 2004 года. Самый ценный игрок олимпийского турнира 2002 года. В составе "Колорадо" он становился обладателем Кубка Стэнли (1996, 2001). Член Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, выигравшие золото Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также Кубок Стэнли.
Крупп нечасто играл за сборную Германии. В составе национальной команды он принимал участие лишь в Кубке мира 1996 года и на Олимпийских играх 1998 года. На юниорском уровне играл за сборную ФРГ в середине 1980-х и начале 1990-х годов.
Крупп стал первым немецким игроком - обладателем Кубка Стэнли (в 1996 году в составе "Колорадо"). Еще раз он выиграл этот трофей в 2002 году в составе "Детройта". С 2005 по 2011 год он возглавлял в качестве главного тренера сборную Германии, которая добилась с ним лучшего результата в своей истории на международных турнирах - вышла в полуфинал чемпионата мира 2010 года в Кельне, где проиграла команде России.
Еще одним немецкоговорящим хоккеистом, попавшим в Зал славы IIHF, стал 42-летний австриец Дитер Кальт. Форвард выступал за ряд клубов Австрии, Швеции, Германии, а также в Северной Америке. В составе сборной Австрии он выступал на 14 чемпионатах мира и трех Олимпиадах (1994, 1998, 2002).
Попадания в Зал славы IIHF была удостоена и Анджела Руджеро. В составе сборной США она стала олимпийской чемпионкой 1998 года, серебряным (2002, 2010) и бронзовым (2006) призером Олимпиад, четырехкратной чемпионкой мира и шестикратным серебряным призером этого турнира. Является членом Международного олимпийского комитета. В ноябре 2015 года она была принята в Зал хоккейной славы в Торонто.
Британец Тони Хэнд стал лауреатом премии имени Рихарда Торриани, которая вручается выдающимся игрокам из стран, не входящих в число элитных в хоккее. С 1986 по 2007 годы Хэнд выступал за сборную Великобритании, а также стал первым британским игроком, выбранным на драфте НХЛ - в 1986 году его взял "Эдмонтон". Вместе с Хэндом сборная Великобритании в 2001, 2002 и 2007 годах играла в первом дивизионе чемпионата мира.
Премией Поля Луака, которую IIHF вручает за выдающийся вклад в развитие международного хоккея, был награжден Патрик Франкеттер. С середины 1960-х по середину 1980-х годов он выступал за французские клубы и сборную страны. Параллельно был играющим тренером. После окончания игровой карьеры на протяжении порядка 30 лет был генеральным менеджером сборной Франции.