Бертомеу: победитель турнира FIBA никогда не получит путевку в Евролигу

Крикунов: хороший психологический настрой позволит сборной России выиграть бронзу ЧМСпорт 21 мая, 14:39
Бертомеу: клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемостиСпорт 21 мая, 14:38
Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячомСпорт 21 мая, 14:29
Сенатор Александр Волков. БиографияБиографии и справки 21 мая, 14:10
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора ВолковаОбщество 21 мая, 14:08
Бертомеу: победитель турнира FIBA никогда не получит путевку в ЕвролигуСпорт 21 мая, 14:04
Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручемСпорт 21 мая, 13:55
Единороссы призвали Transparency International уволить замгендира российского отделенияПолитика 21 мая, 13:53
Маркова: победа на ЧЕ станет для юниорской сборной РФ важным шагом на пути к ОИ в ТокиоСпорт 21 мая, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победитель турнира Международной федерации баскетбола (FIBA) никогда не получит путевку в Евролигу - в лучшем случае в Еврокубок. Об этом заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу, отвечая на вопрос ТАСС.
Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов.
"Мы не имеем ничего против Лиги чемпионов, против FIBA, мы с ними сотрудничаем. Но победитель Лиги чемпионов никогда не получит путевку в Евролигу. Не знаю, чего они хотят - мы тоже много чего хотим, - сказал Бертомеу. - В лучшем случае можно говорить о том, что победитель Лиги чемпионов будет получать путевку в Еврокубок".
Бертомеу также заявил, что Евролига не будет препятствовать игрокам выступать за национальные сборные по ходу регулярного сезона. "Но это не значит, что мы будем как-то менять свое расписание игр. Мы просто предоставляем игрокам возможность самим решать, в каком турнире играть в конкретное время", - добавил Бертомеу.