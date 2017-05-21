Бертомеу: победитель турнира FIBA никогда не получит путевку в Евролигу

СТАМБУЛ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победитель турнира Международной федерации баскетбола (FIBA) никогда не получит путевку в Евролигу - в лучшем случае в Еврокубок. Об этом заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу, отвечая на вопрос ТАСС.

Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов.

"Мы не имеем ничего против Лиги чемпионов, против FIBA, мы с ними сотрудничаем. Но победитель Лиги чемпионов никогда не получит путевку в Евролигу. Не знаю, чего они хотят - мы тоже много чего хотим, - сказал Бертомеу. - В лучшем случае можно говорить о том, что победитель Лиги чемпионов будет получать путевку в Еврокубок".

Бертомеу также заявил, что Евролига не будет препятствовать игрокам выступать за национальные сборные по ходу регулярного сезона. "Но это не значит, что мы будем как-то менять свое расписание игр. Мы просто предоставляем игрокам возможность самим решать, в каком турнире играть в конкретное время", - добавил Бертомеу.