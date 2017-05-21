Россиянки Макарова и Веснина проиграли в финале турнира WTA в Риме в парном разряде

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение в финале в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Риме. Общий призовой фонд соревнований составляет 2,8 млн долларов.

В решающем матче российские теннисистки уступили Юн Цзань Чань из Тайваня и швейцарке Мартине Хингис со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

Макарова и Веснина в паре являются олимпийскими чемпионками, девятикратными победительницами турниров WTA.