Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл 15-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
21 мая, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

В генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из команды Sunweb

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боб Юнгельс

Боб Юнгельс

© EPA/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люксембуржец Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду.

Второе место занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье - француз Тибо Пино (FDJ-BigMat).

После 15 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 23 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
3
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Загрузка...
Реклама