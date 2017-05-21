Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл 15-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛСпорт 21 мая, 19:14
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в ПарижПолитика 21 мая, 19:09
Мещеряков: выступление "Локомотива" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатлениеСпорт 21 мая, 19:00
Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионовСпорт 21 мая, 18:55
Москва может принять Всемирную школьную шахматную ОлимпиадуСпорт 21 мая, 18:42
Футболист Ари сообщил, что хочет остаться в "Локомотиве"Спорт 21 мая, 18:42
Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смертиМеждународная панорама 21 мая, 18:41
Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017Спорт 21 мая, 18:32
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая ЧудотворцаОбщество 21 мая, 18:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люксембуржец Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду.
Второе место занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье - француз Тибо Пино (FDJ-BigMat).
После 15 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.
Следующий этап пройдет 23 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.