Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл 15-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люксембуржец Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду.

Второе место занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье - француз Тибо Пино (FDJ-BigMat).

После 15 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 23 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.