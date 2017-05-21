Курский "Авангард" досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛСпорт 21 мая, 19:14
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в ПарижПолитика 21 мая, 19:09
Мещеряков: выступление "Локомотива" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатлениеСпорт 21 мая, 19:00
Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионовСпорт 21 мая, 18:55
Москва может принять Всемирную школьную шахматную ОлимпиадуСпорт 21 мая, 18:42
Футболист Ари сообщил, что хочет остаться в "Локомотиве"Спорт 21 мая, 18:42
Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смертиМеждународная панорама 21 мая, 18:41
Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017Спорт 21 мая, 18:32
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая ЧудотворцаОбщество 21 мая, 18:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курский "Авангард" одержал победу над "Калугой" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура зоны "Центр" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за один тур до окончания турнира обеспечил себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.
Мяч в добавленное время забил Александр Войнов.
В турнирной таблице "Авангард" досрочно гарантировал себе первое место, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя московского "Торпедо" в активе 41 балл. В случае равенства очков команда из Курска будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье" и "Восток".
В последний раз "Авангард" играл во втором по значимости дивизионе чемпионата России в сезоне-2010.