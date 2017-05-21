Курский "Авангард" досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курский "Авангард" одержал победу над "Калугой" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура зоны "Центр" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за один тур до окончания турнира обеспечил себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

Мяч в добавленное время забил Александр Войнов.

В турнирной таблице "Авангард" досрочно гарантировал себе первое место, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя московского "Торпедо" в активе 41 балл. В случае равенства очков команда из Курска будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье" и "Восток".

В последний раз "Авангард" играл во втором по значимости дивизионе чемпионата России в сезоне-2010.