"Питтсбург" разгромил "Оттаву" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" дома победил "Оттаву" со счетом 7:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Олли Мяятя (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41), Тревор Дейли (49).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 23 (6 шайб + 17 передач) очка в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф.
"Питтсбург" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. Шестой матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на среду в Оттаве.