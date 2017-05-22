Тренер: шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ

Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее "Реала" в матче за третье место ЕвролигиСпорт 22 мая, 2:46
Шведский хоккеист Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мираСпорт 22 мая, 1:16
СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракетыМеждународная панорама 22 мая, 1:16
Первая турецкая: "Фенербахче" выиграл баскетбольную ЕвролигуСпорт 22 мая, 1:11
Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:59
"Питтсбург" разгромил "Оттаву" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛСпорт 22 мая, 0:52
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:48
Тренер "Фенербахче" Обрадович заявил, что завершит карьеру, когда утратит страсть к игреСпорт 22 мая, 0:35
В Москве начинаются профилактические отключения горячей водыОбщество 22 мая, 0:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведские хоккеисты оказались более мастеровитыми в исполнении буллитов в финале чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Канады Джон Купер.
Сборная Канады проиграла шведам по буллитам - 1:2.
"У соперника была исключительная команда, но игра была равной. Оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру, но в буллитах шведы показали свое мастерство, были в этом плане лучше нас и заслужили победу", - сказал Купер.
Специалист впервые работал с канадской командой в качестве главного тренера. "Для меня было огромной честью представлять Канаду на таком турнире, быть частью программы развития канадского хоккея, исполнилась моя детская мечта быть в сборной. Как я сказал игрокам, представлять Канаду является мечтой и почетно для всех. Я благодарен Тому Ренни (президенту Хоккейной ассоциации Канады - прим. ТАСС) и Рону Хэкстоллу (генменеджеру сборной Канады - прим. ТАСС) за предоставленную возможность руководить сборной", - отметил он.