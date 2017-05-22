Быстров, Торбинский и Вандерсон покинули "Краснодар"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" Владимир Быстров, Дмитрий Торбинский и Вандерсон покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
У всех трех футболистов закончились контракты с "Краснодаром". Также соглашение с клубом закончилось у российского защитника Виталия Калешина. 36-летний игрок, который перешел в "Краснодар" в 2013 году, завершает спортивную карьеру. Он провел 119 матчей за "Краснодар", забил три мяча и сделал 11 результативных передач.
Вандерсон, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2012/13, перешел в "Краснодар" в 2012 году. За клуб 31-летний бразилец провел 155 матчей, забил 50 голов и отдал 18 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды.
Полузащитник Быстров стал футболистом краснодарского клуба летом 2014 года. В активе 33-летнего игрока 53 сыгранных матча, в которых он отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник Торбинский перешел в "Краснодар" в 2015 году. За клуб 33-летний игрок провел 45 встреч, отдав в них три голевые передачи.