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Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова

Спорт
22 мая, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Товарищеский матч с командой Чили пройдет 9 июня в Москве

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет подготовку к контрольному матчу со сборной Чили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России, сборная команда страны сыграет два контрольных матча. 5 июня российские футболисты на выезде встретятся с венграми, а 9 июня сборная России в Москве примет сборную Чили.

26 мая сборная России отправится на сбор в Австрию. 3 июня сборная вылетит в Будапешт, а через два дня россияне вернутся в Москву, где будут готовиться к матчу с чилийцами.

В расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций вошло 30 футболистов. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал, что на сбор в Австрию поедут 26 игроков. Их имена будут названы в понедельник.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками сборной России по групповому этапу турнира станут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Чилийцы сыграют в группе с командами Австралии, Германии и Камеруна.

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