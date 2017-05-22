Прядкин: клубы РФПЛ попросили обсудить лимит на легионеров на исполкоме РФС

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам рассказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.
В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.
"Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать за три трансферных окна, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утвержден и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как-то, может, на исполкоме это обсудили", - сказал Прядкин.
Сейчас в РФПЛ действует лимит "6+5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее Прядкин заявил ТАСС, что РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров "10+15" к сезону-2018/19. Такой вариант лимита не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле.